شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة Good Water فى مؤتمر المُناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود المصرية لمواجهة تغير المُناخ، تم إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة "Good water"؛ للتخلص من ظاهرة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

جاء ذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (COP27)؛ تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة، وحازت “Good Water” اهتمامًا كبيرًا من جميع الأطراف المشاركة خاصةً رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

ويقدم مشروع المياه الصديقة للبيئة "Good water"، أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر؛ ما يُمكن من إعادة زراعتها كنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وتتكون عبوة المياه صديقة البيئة "Good water"، بشكل أساسي من الخشب والألياف التي تُستَخرج من غابات مدارة بشكل مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، فضلاً عن تعبئة المياه كرتونيًا، مع امتلاكها تأثيرًا بيئيًا أقل بكثير من التي تُستخدم في العبوات البلاستيكية أو الصفيح، كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من الضوء) وتعقم قبل التعبئة.

وتتوافق فكرة المياه مصرية الصنع، مع المعايير البيئية المعتمدة دوليًا؛ لعدم استخدامها أي وقود حفري، كما يمكن إعادة استخدامها وتحللها في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

وتأتي فكرة تأسيس شركة "Good water" عام 2022 على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه معدنية صديقة للبيئة، للتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية، مع دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين للمشروع؛ ليتماشى مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وأطلقت "Good water" مرحلتها الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته (27) في مدينة شرم الشيخ، بعبوتها الزرقاء بسعة 500 ملي، ومن المقرر انطلاق وعرض "Good water"، لمنتجاتها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي مع بدايات العام القادم ٢٠٢٣.

يُذكر أنه في العام الماضي تم إلقاء 2.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط؛ لذا تهدف "Good water"، إلى تشجيع الجمهور لتغيير عاداته المتعلقة بشراء المياه لاختيار العبوات صديقة البيئة بدلا من البلاستيكية.

وتقدم شركة "”Good water منتجاتها لكل شخص مهتم بالحفاظ على مستقبل البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية خاصة الشباب الذين يسعون لأخذ زمام المبادرة في الحفاظ على الكوكب؛ وذلك تحت شعار "حان الوقت لشرب المياه بطريقة تحافظ على البيئة".