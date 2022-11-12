النيابة العامة تأمر بحبس سائق حافلة تسبب في مصرع 20 راكبا غرقا بالمنصورة

القاهرة - سامية سيد - تلقت النيابة العامة اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقى القبض عليه، فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة فى هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب فى الحادث.

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئى للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل نهائى له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التى تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقى الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.