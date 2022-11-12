زكريا عزمي وشيرين فهمي وهند صبري في عزاء رؤوف غبور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- زياد أحمد:

بدأ مساء اليوم السبت، عزاء رجل الأعمال الراحل رؤوف غبور، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بحضور عدد من رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة.

ومن أبرز الحضور، زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والقاضي محمد شيرين فهمي، والفنانة التونسية هند صبري.

وكان البابا تواضروس، صلى صلوات القداس على "غبور" عصر اليوم، بحضور العديد من قيادات الكنيسة وشعبها.

وتُوفي رؤوف غبور، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعت الكنيسة رؤوف غبور، في وقت سابق قائلة: "نودع إلى فردوس النعيم، رجل الأعمال رؤوف غبور، الذي رقد اليوم، بعد حياة مليئة بالعمل الإيجابي البناء، بالعطاء الإنساني النبيل".