الحج السعودية: مصر الثانية عربيا بـ100 ألف معتمر حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية، حصول مصر على المرتبة الخامسة، في عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة، بعدد تجاوز الـ 100 ألف معتمر.

وانطلقت أولى رحلات موسم العمرة للمعتمرين المصريين لعام 1444هـ في الأسبوع الأول لشهر أكتوبر 2022.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي عدد المعتمرين والزائرين، منذ بداية موسم العمرة هذا العام 1.964.964 معتمرا، بينما بلغ إجمالي عدد التأشيرات الصادرة 2.203.570 تأشيرة.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية، أن عدد القادمين (1.964.967)، وعدد المتبقين (399.735)، وعدد المغادرين (1.565.229).

وأظهرت الإحصائية، أعلى الجنسيات قدوما والتأشيرات الصادرة حتى تاريخه على النحو التالي:

- المرتبة الأولى (إندونيسيا) بعدد 551.410، وعدد التأشيرات الصادر 580.934.

- المرتبة الثانية (باكستان) بعدد 370.083 وعدد التأشيرات الصادر 429.148.

- المرتبة الثالثة (الهند) بعدد 230.794 وعدد التأشيرات الصادر 254.630.

- المرتبة الرابعة (العراق) بعدد 150.109 وعدد التأشيرات الصادر 155.347.

- المرتبة الخامسة (مصر) بعدد 101.657 وعدد التأشيرات الصادرة 122.391.

- المرتبة السادسة (بنجلاديش) بعدد 100.984 وعدد التأشيرات الصادرة 113.683.

وأشارت الإحصائية، إلى توزيع قدوم ومغادرة المعتمرين حسب المنافذ (جوي – بري – بحري) على النحو التالي:

- الطيران (جوي) قدوم 1.783.392 – مغادرة 1.443.142.

- البري قدوم 180.363 – مغادرة 120.985.