وزير التنمية المحلية: الحكومة المصرية تسعى لتمكين المرأة تنفيذا لتوجيهات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في جلسة عن تعزيز الاقتصاد الاخضر والابتكار من أجل التكيف مع المناخ على المستوى المحلي والتي نظمها برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بحضور مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإسلام مأمون مدير شركة أي أسواق مصر ووليد درويش الوحدة المركزية لتنمية المجتمعات مدير برنامج الزراعة المبتكرة والمستدامة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام الحكومة بتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشابات وتحسين معيشتهن في جميعا القري والمدن بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة لدعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة وإدراكا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، لافتا الي مبادرة الوزارة في انشاء منصة الكترونية للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية المعروفة باسم "أيادي مصر" كعملية تسويق تتماشى مع روح العصر بما يتوافق مع جهود الدولة لتحقيق الرقمنة والاقتصاد الاخضر خاصة في مرحلة تعذرت فيها العلاقة بين المنتج والمستهلك بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر السنوات القليلة الماضية.

وأوضح اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة ساهمت

في تمكين الفئات المهمشة والشمول المالي بالإضافة إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات اليدوية وتعزيز قدرات المرأة بالقرى والمحافظات علاوة على تقديم برامج تدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم وذلك عبر تبني وسائل حديثة في التصميمات وجودة المنتجات والتغليف والتعبئة الجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة إن المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" جاءت ضمن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وقد اطلقت وزارة التنمية المحلية المنصة لإحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم.

وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي وشركة أي-أسواق بالإشراف العام على المبادرة والتوجيه الاستراتيجي والتنسيق مع المحافظات من خلال تأسيس وحدة متابعة بكل محافظة وتضطلع تلك الوحدات بتلقي المنتجات اليدوية والتراثية المختلفة الخاصة بالمحافظات وتصويرها ورفعها على المنصة الالكترونية, وهو ما يضمن وجود قاعدة للبيانات خاصة بالقائمين على تلك الحرف.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجات على المنصة بلغ 1405 وعدد المنتجين على المنصة حتى الان 296 منتجا، لافتا إلى أن شركة أي-أسواق مصر التابعة لشركة E-Finance تقوم بتنفيذ المشروع والإشراف على المنصة وكافة النواحي العملية من إدارة الموقع وتسجيل المنتجات وكذا النواحي اللوجستية المتمثلة في توصيل المنتجات من البائع وإلى المشتري، ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتمويل المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" مما أسهم في توفير احتياجاتها التكنولوجية والبشرية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى تسهيل التمويل الرقمي على الحكومة ودعم الأسر الريفية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية وتخلق التقنيات الرقمية فرصًا كبيرة تؤدي إلى التغيير الاقتصادي والاجتماعي والتحول الريفي بالإضافة إلى التمكين والشمول المالي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه المبادرات المرتبطة بقضايا تمكين المرأة وخلق فرص عمل كمبادرة "أيادي مصر" لما تخلقه من فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم ، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي.

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر والتقدير إلى برنامج الأغذية العالمي على الدعم الذي يقدمه للمزارعين في مختلف القري والمدن بالمحافظات.

وتابع وزير التنمية المحلية: واستكمالاً لمبادرات التعاون المشترك مع برنامج الاغذية العالمي WFP جاري العمل على إعداد برنامج تدريبي ومهني في مجال تطوير صناعة السجاد اليدوي بمدينة "رشيد" لتكون هي الرائد التدريبي لباقي المحافظات لتدعيم وتقوية تلك الحرف وتحولها الي تكتل اقتصادي بارز مع المحافظات الأخرى وذلك لتطوير وتنمية مهنة السجاد اليدوي في مصر حيث يعمل بها مختلف الفئات المجتمع خاصة السيدات بالتحديد المرأة المعيلة والشباب مما يتيح فرصة لتوفير فرصة عمل مستدامة ذات دخل كريم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تلك الحرفة تعتبر سمة أساسية وركيزة هامة في العديد من محافظات الجمهورية وتنفيذ المشروع يهدف إلى استكمال السياسات التنموية الوطنية بشكل منهجي وعملي من خلال مقومات المحافظات المنتجة للسجاد اليدوي ذلك باعتبارها حرفة متميزة ذات طابع تراثي اصيل وذلك لخلق بيئة صناعية متكاملة قائمة علي مواردها ومقوماتها البشرية مما يمكن أهالي تلك المحافظات من تلبية احتياجاتهم وتوفير فرص عمل كريمة لهم ويقلل من النزوح الداخلي بحثاً عن سبل العيش المستدام وفرص العمل.

وأضاف اللواء هشام آمنة: واستكمالاً للمشروعات المشتركة في مجال الرقمنة بين وزارة التنمية المحلية و برنامج الاغذية العالمي، تم إطلاق الإصدار الأول للبوابة الجغرافية «الجيومكانية» لوزارة التنمية المحلية والمنفذة بالتعاون مع شركة كوالتي ستاندرز QSIT الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البوابة الجيومكانية لوزارة التنمية تعتبر بوابة تضم كافة الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة لتسهيل التواصل بين الوزارة والمواطنين ونظراً للنجاح الهام التي حققته البوابة «الجيومكانية» في مرحلتها الأولى فانه يجري حالياً التنسيق لبدء تعاون ثاني مثمر في تنفيذ المرحلة الثانية.