مصر للطيران تشارك في النسخة 43 من بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران في فعاليات الدورة 43 لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM London والتي انعقدت في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر تحت عنوان "مستقبل السفر يبدأ الآن"، وعرضت الشركة إمكانياتها بالجناح المصري بالمعرض بحضور محمد فرحات رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش مدير مكتب مصر للطيران بلندن.

وافتتح الجناح المصري أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، ويعد WTM London أحد أكبر المعارض السياحية الدولية التي يشارك بها أهم المؤسسات السياحية حول العالم وأكبر منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول، حيث يتيح الفرصة لتجمع أبرز شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم للتباحث والتشاور حول أخر مستجدات هذه الصناعة وكيفية إدراج أحدث النظم التكنولوجية بها.

وعقدت مصر للطيران لقاءات عمل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر العالمية من أجل الترويج لأحدث برامجها وخدماتها خلال الفترة القادمة تنشيطآ للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.