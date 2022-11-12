10 مليارات جنيه استثمارات في عامين.. "Anchor" تطلق أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة Anchor Developments أول استثمارتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخطة استثمارية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عامين، وهو مشروع "ريفولي"، كما تعاقدت الشركة مع عدد من شركاء النجاح المميزين لتنفيذ مشروع فريد ومختلف بالعاصمة الإدارية.

وقال المهندس عمرو علي، رئيس مجلس إدارة شركة Anchor Developments، إن الشركة تابعة لكيان قوي يمتلك خبرة تصل إلى 30 عامًا في مجال الإنشاءات والمقاولات، وهي شركة الصرح القابضة.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ المشروع ضمن المنطقة الخدمية بمشروع "بلوفير" المملوك للشركة السعودية المصرية للتعمير بالعاصمة الإدارية، ويقع مشروع "ريفولي" على مساحة 10815 مترًا، ويتم البناء على مساحة 30% فقط من الأرض، موضحا أن المشروع عبارة عن ستريب مول بارتفاع أرضي ودورين تجاري وإداري.

وأكد الدكتور هادى فتحى المدير التنفيذى لشركة Anchor Developments، أن الشركة حاصلة على القرار الوزاري لكافة الموافقات والتراخيص اللازمة للتنفيذ، ومن المخطط التسليم في يونيو 2025.

وأضاف، أنه من المخطط طرح نسبة من الجزء التجاري بالمشروع للبيع ولكن بعد تسكين العلامات التجارية بهذه النسبة، ليتم بيع الوحدات بالعلامات التجارية، وهو ما يفيد الشركة في الحفاظ على مستوى معين من الجودة بالمشروع، ويضمن عدم تغير هذه العلامات بحسب الأهواء الفردية.

ولفت إلى أن مشروع "ريفولي" هو المشروع الأول من 3 قطع تقوم الشركة بتطويرها ضمن الجزء الخدمي بمشروع "بلوفير" بإجمالي مساحة 26275 مترًا، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات عليها، مع مراعاة عناصر الاختلاف في كل مشروع.

ووقع التعاقد كل من المهندس عمرو علي، رئيس مجلس إدارة شركة Anchor Developments، والمهندس محمد عبدالحافظ، رئيس القطاع التجارى بالشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس حسين أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة مداد مهندسون استشاريون، والمهندس محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة MRB لإدارة المشروعات.