تحدث بالهاتف أثناء القيادة.. ماذا قال مصابون حادث "حافلة الدقهلية" بالتحقيقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة في الدقهلية.

وقال المصابون في تحقيقات النيابة العامة، إن السائق حال تحدثه في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا.

وقررت النيابة العامة عرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.