شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة للمطالبة بالعدالة المناخية أمام قاعة رمسيس للمفاوضات في شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم تحالف العدالة المناخية، وقفة صامته لمدة ساعة، أمام قاعة رمسيس الرئيسية للمفاوضات الرسمية، بقمة المناخ.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالعدالة المناخية، وحماية الثروات الطبيعية، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة المناخ، والخسائر والأضرار، كما أكد المتظاهرون أن المائة مليار دولار تمثل ١٠% من حجم التكلفة التى ستتكبدها الدول المتضررة بسبب تغيرات المناخ، حيث إننا نحتاج لتريليون دولار بسبب استخدامات الفحم وتلويث المناخ.