الرى: خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى كل الأنشطة على طول البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أريك سيمونز عمدة مدينة جرينفل الأمريكية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حيث تم مناقشة التعاون بين الجانبين المصرى والامريكى فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حماية الشواطئ، خاصة فى ظل تشابه حالتى دلتا نهر النيل ودلتا نهر المسيسبى.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ مثل "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل فى مصر"، وهو المشروع الذى تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار لتميز هذا المشروع فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع، والذى يُنفذ بطول 69 كيلومتر فى 5 محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لمؤتمر المناخ COP27.