شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة عالمية.. إعلان شرم الشيخ مركزا للمرونة ومواجهة الكوارث بعد تألقها بـcop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت مدينة "شرم الشيخ" مركزًا عالميًا وإقليميًا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث (Resilient Hub) ضمن برنامج "جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030"، لتكون أول مركز للمرونة في القارة الافريقية، وثاني مركز بمنطقة الشرق الأوسط يتم اعتماده كمركز للمرونة والقدرة على الصمود، وذلك في أعقاب اعتماد مدينة دبي مركزًا للمرونة في المنطقة العربية.

ونظم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR، حدثاً جانبياً على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـُّر المناخ COP 27 بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء لإعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة.



إعلان مدينة السلام مركزا للمرونة ومواجهة الكوارث بعد تألقها فى cop27

وقامت Mami Mizutori (ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث) بتسليم شهادة اعتماد المدينة لمحافظ جنوب سيناء، وذلك في حضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث والجهات الدولية المعنية بالحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية والقارة الافريقية، ونخبة من القيادات التنفيذية، وكبار المسؤولين، فضلاً عن ممثلي بعض المدن العالمية المعتمدة كمراكز للمرونة والقدرة على الصمود، حيث أشادت Mami Mizutori بالجهود التي بذلتها مدينة شرم الشيخ للتحول من مدينة مرنة إلى مركزاً للمرونة، مع تشجيع باقي المدن المصرية على الاقتداء بما حققته مدينة شرم الشيخ للتوسع في عدد المدن المرنة على مستوى الجمهورية.