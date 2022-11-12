وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك فى جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA

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القاهرة - سامية سيد - ـ وزيرة البيئة: تمويل التكيف والوصول لهدف عالمى للتكيف أمر ملح للإنسانية وتسريع وتيرة العمل المناخى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA، المقامة بجناح الأمم المتحدة بالمؤتمر ضمن فعاليات يوم التكيف والزراعة، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمى لمنظمة الفاو، اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلى الحكومة الألمانية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الخليج 365 من قمة المناخ COP27 يناقش التكيف كأحد أكثر الموضوعات إلحاحا للعالم كله، ويضع الأمن الغذائى فى قلب هذا التحدي، وكيف يمكن لجميع الشركاء من حكومات وقطاع خاص ووكالات الأمم المتحدة والبنوك التنموية واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومجتمع مدنى ورواد أعمال، أن يعملون بشكل متكامل نحو هذا الهدف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، حرصت خلال تصميمها للأيام الموضوعية للمؤتمر والمبادرات على إشراك جميع الأطراف، حيث عملت على انعكاس هذه الأيام على المنطقة الخضراء غير الرسمية لضمان سماع جميع الأصوات "أصوات الإنسانية"، من شباب ومرأة ومجتمع مدنى ومجتمعات محلية وطلاب جامعات ومدارس حول العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الجلسة تناقش زاوية مختلفة لبرنامج SCALA "رفع الطموح المناخى فى استخدامات الأراضى والزراعة"، وهى تمويل التكيف والذى دائما ما يواجه تحديات مثل وضع تعريف محدد للتكيف، وكيفية تقييم وقياس التكيف وتمويله، وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة لقياسه، مشيرة لأهميته خاصة بعد إقرار مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للعمل على الهدف العالمى للتكيف، وحرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 على تحقيق تقدم فى هذا الهدف لكى نكون قادرين على الوصول لاتفاق حوله فى مؤتمر المناخ القادم COP28.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على تقديم خطوات تنفيذية فى مؤتمر المناخ COP27، من خلال مبادرة الزراعة FAST، وتسليط الضوء على برنامج SCALA كنموذج للتمويل باتاحة الفرصة للدول للاستفادة من التمويل فى تطوير خططها الوطنية للتكيف، و مجالات الاستثمار فى هذه الخطط باشراك القطاع الخاص، حيث تتيح هذه الجلسة الفرصة لعرض الخطط الوطنية للتكيف للدول لاقتناص فرص التمويل من الكيانات المختلفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ككيان تنفيذي.

ودعت الوزيرة إلى التركيز على موضوعات المياه والغذاء فى التكيف، باعتبارها من الموضوعات الملحة فى عام 2022، والنظر للتجربة المصرية فى إعداد حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه وتقديم ها كنموذج تنفيذى للدول فى قمة المناخ COP27، ضمن جهود مصر لهندسة نموذج تمويلى وطنى لتمويل المناخ والتكيف بربط موضوعات المياه والغذاء غير الجاذبة للتمويل بالطاقة المتجددة التى أصبحت مجال واعد للاستثمار والتمويل، قائلة " لم نقف مكتوفى الأيدى فى انتظار التمويل، فأسسنا بأنفسنا أرض صلبة بتطوير استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية 2030 والتى حدد مكون التكيف بها 50 مليون دولار تمويلات مطلوبة لتلبية احتياجات مجتمعاتنا، وخرجنا بحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه لتقدم مثال تتفيذى للدول لتكراره والبناء عليه، لتسريع تمويل التكيف، ووضع الاحتياجات الانسانية فى قلب العمل المناخى كأساس للتنفيذ".



جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA (4)



جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA (5)



جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA (6)



جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA (1)



جلسة دعم العمل المناخى التحولى فى الزراعة والأراضى فى مصر من خلال برنامج SCALA (2)