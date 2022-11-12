شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع ممثل جامعة آخن تدريب العاملين بقطاع المياه فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هاريبرت ناكن مدير قسم الهيدرولوجيا وممثل جامعة آخن الألمانية للتعليم الإفتراضى والحاصل على العديد من الجوائز الدولية فى الإبداع فى التعليم الافتراضي، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر المناخ.

وتم خلال اللقاء التباحث حول التنسيق المشترك بين الوزارة وجامعة آخن فى مجال التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع المياه من مصر والدول الأفريقية، حيث أكد سويلم على أهمية تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات بين مختلف الدول خاصة فيما يخص موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة التعاون فى التدريب بشكل افتراضى Virtual Reality لتقليل تكلفة التنقل، وخاصة مع الدول الأفريقية، وتسهيل نقل خبرات الدول المختلفة الى الدول الأفريقية.

كما تم مناقشة سبل تحديث ودعم البنية الأساسية وقدرات مركز التدريب الاقليمى التابع للوزارة فى مجال التعليم والتدريب الافتراضى، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية، وذلك فى ضوء الإعداد لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات وعلاقات هاريبرت مع المنظمات التابعة لليونيسكو والمتواجدة فى العديد من دول العالم لرفع شأن مركز التدريب الإقليمى من خلال توفير الخبرات فى مجالات المياه المختلفة، وكذلك الاستعانة بالمواد العلمية المتاحه لدى المنظمات التابعة لليونيسكو فى تدريب الكوادر المصرية خاصة والكوادر الأفريقية بشكل عام.