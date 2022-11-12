شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات ذهبية لأبطال كمال الأجسام من رجال الشرطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يسجله ممثلى اتحاد الشرطة الرياضى المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومى ببطولة العالم لكمال الأجسام، والتى تقام فعالياتها بدولة إسبانيا خلال الفترة من 1/11/2022 حتى 16/11/2022 بمشاركة 4500 لاعب يمثلون 80 دولة.

وحصل كلٍ من :- (العميد/ أحمد سامى أحمد السيد ) على المركز الأول فى بطولات (الكلاسيك فيزيك أساتذة "الميدالية الذهبية" - الكلاسيك فيزيك رجال "الميدالية الذهبية" – "الميدالية الذهبية" للقب بطل أبطال العالم فى فئته ) و (أمين الشرطة / محمد عبدالمحسن حسن نوفل) على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كمال الأجسام للأساتذة، و(الكابتن/ السيد السيد محمود السيد) على المركز الثانى والميدالية الفضية فى كمال الأجسام للأساتذة.

وقد حرصت وزارة الداخلية على استقبال أبطال مصر لدى عودتهم للبلاد، حيث نقلت لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية.