شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المغرب بقمة المناخ يشيد بمبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارة لجناح المملكة المغربية، على هامش قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ، حيث التقى مع وفد من رؤساء وعمداء المدن والمحافظين المغاربة والذى يضم كل من عمر مورو رئيس مدنية طنجا وحرمة الله رئيس بلدية الداخلة ورئيس بلدية الصويرة ومونية مرافقة من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وهاجر الخمليشى المديرة التنفيذية لمؤسسة دار المناخ المتوسط وعدد أخر من المسؤليين المغاربة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد.

وفى بداية اللقاء رحب الوفد المغربى بزيارة وزير التنمية المحلية ووفد الوزارة للجناح المغربى، وأشادوا بالتنظيم والنجاح الباهر لقمة المناخ الذى لاقى استحسان وإشادة جميع الوفود العربية والافريقية والدولية التى شاركت فى الفاعليات.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على عمق العلاقات الثنائية التى تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل المغربى الملك محمد السادس، معربًا عن تقديره لعمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن آمله فى تطوير علاقات التعاون بين وزارتى التنمية المحلية فى البلدين وتبادل الخبرات والزيارات بين المحافظات والمدن المصرية والمغربية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية دور المحليات والمدن والمحافظات فى مواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها مختلف الدول باعتبار الادارة المحلية هى خط دفاع مهم فى دعم جهود الحكومات والمساعدة فى دعم تلك الجهود .

كما أشاد الوفد المغربى بالتطورات الإيجابية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات خلال السنوات الآخيرة خاصة فى القطاعات التنموية المختلفة، مشيرين إلى علاقات الحب والاحترام التى تكنها المغرب للشعب المصرى .

كما أشاد الوفد المغربى كذلك بإطلاق وزارتى التخطيط والتنمية المحلية اليوم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، وذلك فى يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية .

كما استعرض اللقاء بعض مقترحات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمدن المغربية والمصرية ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وتبادل التجارب الناجحة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية وكذا كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن فى كلا البلدين .