شكرا لقرائتكم خبر عن "سماحة - فكر - نماء".. شعار ولوجو وزارة الأوقاف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اختيار شعار جديد لها، قائلة: "شعارنا الجديد يلخص فلسفة وزارة الأوقاف القائمة على تبني منهج التجديد في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، واعتمادنا الراسخ على كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، مع إيماننا بأهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال طرق الفهم والتفكير محل آليات الحفظ والتلقين، والعمل على ترسيخ أسس تسامح الأديان والحضارات وفقه العيش المشترك، مع العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما يتضمن الشعار حرص الوزارة على تنمية مال الوقف وجميع الموارد الذاتية للوزارة، وعلى جعل النماء خطًا ثابتًا في رؤيتها ورسالتها، سواء في دعوتها إليه أم في تطبيقاتها له من خلال دور هيئة الأوقاف المصرية وجهود الوزارة في خدمة المجتمع .

وأكدت الوزارة أنه يعمل بهذا الشعار من تاريخ اليوم 12/ 11/ 2022م في جميع مكاتبات الوزارة الرسمية.