البابا تواضروس يزور دير أبو مقار ويعقد جلسة روحية مع الآباء الرهبان.. صور

القاهرة - سامية سيد - قام قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة رعوية اليوم، لدير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك لمتابعة تدبير العمل بالدير من كافة جوانبه.

وصلى قداسته لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية عن مكونات الجهاز الروحى للإنسان وعلاقتها بالأصوام الكنسية، واستمع لاستفساراتهم، وأجاب عليها.

وفي ختام الزيارة التقطت صورة تذكارية لمجمع رهبان الدير مع قداسة البابا.