شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ماراثون امتحانات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم 180 ألف طالب امتحانات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن ضمن اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، في نظامها الجديد، حيث إن جميع إجراءات التقديم تمت إلكترونية وكذلك جميع الامتحانات موثقة وذلك مراعاة للعدالة والشفافية.

وفي سياق متصل، قامت قافلة من قطاع المعاهد الأزهرية بالإشراف والمتابعة لمقرات المسابقة في جميع محافظات الجمهورية، أن قطاع المعاهد الأزهرية قد شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات والمشكلات.

تأتي هذه المسابقة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر، أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وتأتي هذه المسابقة في إطار ترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.