شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الورود على ركاب قطارات السكة الحديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع رجال الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والغرف السياحية والفندقية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، الورود على الركاب، وذلك تقديراً لهم واعتزازاً بوعيهم ووطنيتهم وحبهم وحفاظهم على بلدهم العظيم.

وفى سياق آخر، تستعد وزارة النقل لتشغيل قطار تالجو الفاخر الأسبانى، والذى يعمل لأول مرة على خطوط السكة الحديد، ومن المقرر تشغيل القطار على خط القاهرة الإسكندرية، 15 نوفمبر من الشهر الجارى، ضمن خطة التطوير الشاملة الجارى تنفيذها بهيئة السكة الحديد.

ويعد قطار تالجو هو القطار الأول من إجمالى 7 قطارات، يتم تصنيعها لمصر، من خلال شركة تالجو الأسبانية والمتخصصة فى صناعة القطارات الفخمة المريحة، وهو يعادل مستوى الرفاهية الموجودة بالطائرات الخاصة حيث يعمل بتكنولوجيا حديثة توفر للراكب اعلى درجات الرفاهية والراحة.