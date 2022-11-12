شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قطارات السكة الحديد الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة [ ذات التهوية الديناميكية ] من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه البحرى والقبلى

وفى سياق أخر تستعد وزارة النقل لتشغيل قطار تالجو الفاخر الاسبانى، والذى يعمل لأول مرة على خطوط السكة الحديد، ومن المقرر تشغيل القطار على خط القاهرة اسكندرية، 15 نوفمبر من الشهر الجارى، ضمن خطة التطوير الشاملة الجارى تنفيذها بهيئة السكة الحديد.

ويعد قطار تالجو هو القطار الأول من إجمالى 7 قطارات يتم تصنيعهم لمصر من خلال تالجو الاسبانية والمخصصة فى صناعة القطارات الفخمة المريحة، وهو يعادل مستوى الرفاهية الموجودة بالطائرات الخاصة حيث يعمل بتكنولوجيا حديثة توفر للراكب اعلى درجات الرفاهية والراحة.