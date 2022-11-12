شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: انتهاء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن عقد اختبار 17 متدربة على مهنة التفصيل و الخياطه، وذلك بعد اتمام البرنامج التدريبي.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الاختبار شمل اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

وأكد " القللي " أن ذلك يأتي انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة او عمل مشروعات صغيرة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .