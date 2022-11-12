شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: رفع تعويضات ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بترعة المنصورية لـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر الحادث عن 6 حالات إصابة و20 حالة وفاة حتي الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر الأسر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وموجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.