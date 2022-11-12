امرأة تنتظر الإعدام.. قتلت سيدة حامل بـ100 طعنة وسرقت جنينها

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أسدلت محكمة أمريكية الستار على جريمة مروعة شهدتها مدينة دالاس بولاية تكساس بأن قضت بإعدام سيدة قتلت أخرى حاملًا في الشهر التاسع لسرقة جنينها.

بدأت المتهمة تايلور باركر التخطيط لجريمتها مبكرًا بأن أوهمت حبيبها والمقربين منها بأنها حامل، ونشرت صورًا بـ"بطن سيليكون" على مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر حملها. لكن في الواقع كانت السيدة عاجزة عن الإنجاب جراء استئصال الرحم، بحسب صحيفة "ديلي نيوز".

وقبل الحادث، شرعت باركر في رصد السيدات الحوامل بمدينة نيو بوسطن شرق دالاس خاصة في مستشفيات الولادة والمتاجر المخصصة، كما شوهدت في بعض عيادات النساء والتوليد، كما استعدت لجريمتها بمشاهدة مقاطع فيديو لعمليات ولادة طبيعية وقيصرية.

ويوم الحادث 9 أكتوبر 2020، اقتحمت المتهمة المجني عليه ريجان سمونز 21 عامًا في شهرها الأخير من الحمل، وطعنتها أكثر من 100 طعنة ثم فتحت بطنها وسرقت الجنين وفرت هاربة.

وألقت الشرطة القبض على "باركر" أثناء قيادتها السيارة واضعة الجنين على ركبتيها وعلى مسافة 15 كيلو مترًا من وقوع الجريمة.

أمام المحكمة، نفت باركر ارتكاب الجريمة وأنها وضعت مولودها حديثًا، لكن التقارير الطبية كشفت عن استئصالها الرحم، بالإضافة لكاميرات المراقبة التي بينت دخولها محل الجريمة وقت الحادث.

وتوفي الرضيع بعد فضل علاجه في أحد مستشفيات ولاية تكساس.