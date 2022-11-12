ارتكبوا 120 حادثًا.. سقوط 35 تشكيلا عصابيا خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 35 تشكيل عصابي، ضموا 105 متهم، ارتكبوا 120 حادث، وضبط 462 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة"– 6 مسدسات - 184 فرد محلى – 269 قطعة سلاح أبيض).

وتنفيذ 2334098 حكم قضائي متنوع، بينهم 9461 حكم جناية، و707196 حكم حبس جزئي، و128400 حكم مستأنف، و1158613 حكم غرامة، و330428 حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.