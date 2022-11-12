تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"فض إعتصام رابعة" لـ10 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 10 ديسمبر؛ لإحضار المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حمـاد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.