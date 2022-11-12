انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالصف.. والمعاينة تكشف الحصيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

سمع دوي انفجار بمركز الصف جنوب الجيزة، السبت.

وجه اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقرية الديسمي.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم هيثم عبد العال.

تبين بالفحص تحت إشراف المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الصف، انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن مصاب نقل إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الحريق، دون امتدادها إلى المجاورات، وتحرير محضر بالواقعة.