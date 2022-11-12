القطار بتر قدم الصغير.. مأساة أم وطفليها في حادث بمزلقان العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجت أم وابنتها وشقيقها الأصغر من الموت المحقق إثر حادث قطار بمزلقان العياط جنوب الجيزة، السبت.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمزلقان العياط.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص بقيادة الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي إصابة ربة منزل وابنتها وشقيقها الأصغر إثر حادث قطار عن طريق فتح هواء القطار.

أسفر الحادث عن إصابة عزيزة عبدالحميد إبراهيم 37 سنة، وابنتها جيهان ناصر عبدالله 17 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطفلها محمد ناصر ٥ سنوات ببتر في القدم اليسرى.

غادرت الأم وابنتها مستشفى العياط المركزي بعد استقرار حالتهما الصحية، وتحويل الطفل إلى مستشفى قصر العيني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.