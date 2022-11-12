المرور X شهر: ضبط 3 مليون مخالفة ورفع 1432سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر، عن تحرير3080703 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 1113699 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، ورفع (1432 سيارة – 216 دراجة نارية)، في حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، وضبط 33533 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وضبط 3436 مخالفة أجهزة صوتية، و4802 مخالفة أجهزة ضوئية، 10794 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، و11735 مخالفة ملصقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.