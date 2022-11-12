الأمن العام: ضبط 12207 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 777 مليون جنيه في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 10947 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1495 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن 7 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة (170.200.000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 25 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (777.000.000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.