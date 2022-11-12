تصاعد أدخنة كثيفة من أسفل كوبري بالوراق.. والمعاينة تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، سبب تصاعد الأدخنة من أسفل كوبري بمنطقة الوراق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجزيرة الوراق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية من الهيش أسفل كوبري بمنطقة الوراق، على مساحة 3×3 متر، وتم السيطرة على النيران وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.