بينهم رشاش جرينوف و423 بندقية آلية.. الداخلية تضبط 4723 قطعة سلاح خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، عن ضبـط 4723 قطعة سلاح ناري، وبحوزة 4020 متهم، أبرزهم الآتي (جرينوف – 4 رشاش – 423 بندقية آلية – 615 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 276 مسدس – 3404 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة) ، وكذا ضبط (7484 قطعة سلاح أبيض).

وضبط 11 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهم (3 بنادق غير مششخنة – 32 مسدس – 32 فرد محلى – 15 مُحدث صوت – 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.