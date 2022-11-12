"الكهرباء" تواجه المتهربين.. مصدر: 6.1 مليار جنيه إجمالي سرقات الكهرباء خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر حالة النفير العام بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية استعدادًا للبدء في مواجهة سارقي التيار والمتهربين والمنقطعين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء بانتظام؛ مما مثل عبئًا كبيرًا على الشركات التي تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمواطنين .

وبلغت كمية سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد خلال عام، حسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، 1602 مليون كيلووات/ ساعة بقيمة ٦٫١ مليار جنيه، منوهًا بأن هناك خطة تستهدف خفض فقد الطاقة 5% حتى ٣٠ يونيو المقبل؛ بما يوفر 8 مليارات جنيه ثم 6% حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ توفر 11 مليارًا ليصل الإجمالي بعد 18 شهرًا إلى 11% بقيمة 20 مليار جنيه.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، انتهاء الشركات من تشكيل لجان متخصصة للقيام بحملات مرورية مكثفة على كل المشتركين والمباني الحكومية والقطاع الخاص، وأنه تم وضع برنامج زمني للتنفيذ وخفض نسبة الفقد إلى 12%، والتي تعني في الأساس تحسين الشبكات وتوفير التغذية البديلة للقرى لتجهيزها للتحكمات الآلية.

وتتضمن الخطة، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، وكذلك تركيب العدادات الذكية وتعديل المادة الخاصة بسرقات التيار باللائحة التجارية الموحدة لشركات التوزيع.

ويجري التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لتكثيف الحملات التفتيشية بالمناطق الأكثر فقدًا للطاقة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتوصيلات غير القانونية وتشكيل لجنة دائمة بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمتابعة أعمال الضبطية القضائية بشركات التوزيع.