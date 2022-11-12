إنجاز دولي جديد لطب أسنان القاهرة.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حصلت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة على 4 شهادات دولية جديدة من التحالف الدولي الألماني GETS.

وشملت الشهادات: شهادة الأيزو 14001 في مجال مبادئ ونظم الإدارة البيئية، وشهادة 45001 والخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة 9001 والخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة 21001 الخاصة بنظام الإدارة للمؤسسات التعليمية.

ويأتي حصول كلية طب الأسنان على هذه الشهادات الدولية في إطار حرص جامعة القاهرة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والتزام الكلية بتنفيذ خطة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر حفاظا على البيئة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، العمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان، إن الكلية حصلت على 4 شهادات دولية جديدة وتُعد بذلك من أوائل الكليات في الشرق الأوسط الحاصلة على تلك الشهادات، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة، ومشيدًا بالدعم الدائم من قيادة الجامعة لكلية طب الأسنان مما يجعلها قادرة على السير في الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية بمواصفات دولية.

جدير بالذكر أن معظم كليات ومعاهد جامعة القاهرة حصلت على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.