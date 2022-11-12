إطلاق البرومو الرسمي لمنتدى مصر للإعلام - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت إدارة منتدى مصر للإعلام إطلاق البرومو الرسمي للمنتدى، والذي تبدأ فعالياته يوم الأحد ٢٧ من الشهر الجاري في القاهرة، بمشاركة أكثر من 1200 من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والدوليين، ويستمر على مدار يومَين.

واختار المنتدى "الجمهور الجديد.. جائحة التغيير" عنوانًا لنسخته الأولى، في محاولة للكشف عن سمات الجمهور الجديد، وعما يبحث، وعن منصاته واستخداماته والتقنيات المتصلة بالمحتوى الموجه له.

وتضم أجندة المنتدى العديد من الموضوعات التي ترتبط جميعها بالعنوان الرئيسي للمنتدى، وتنقسم إلى مسارات التكنولوجيا والمحتوى والممارسات المحترفة، كما يناقش المنتدى كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام، والموضوعات التي شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر تستحق الدراسة والحوار؛ لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة حتى الآن.

ويستمر المنتدى -على مدار العام- منبرًا دوليًّا للتنمية الإعلامية، عبر إطلاق وحدة تدريبات صحفية معمّقة تقدم مجموعة فعاليات تدريبية وورش عمل، ومنصة رقمية تقدم للصحفيين المصريين والعرب معرفة متقدمة ودراسات إعلامية معمّقة حول التقنيات المتطورة في عالم الصحافة والإعلام والاتصال، وتشكيل روابط مهنية بين مُقدّمي الصحافة الجيدة؛ ليخلق المنتدى روحًا جديدة ونماذج تستحق تسليط الضوء والمُحاكاة والتقدير في الإعلام المصري.

منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة N30 الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، هو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة. ويبقى المنتدى قائمًا بعد نهاية فعالياته ممثَّلًا في منتجاته المستدامة التي تستهدف تطوير الأدوات الإعلامية، كقِبلة مهنية ومرجع لجميع أبناء المهنة في كل جديد من تقنيات وقضايا الإعلام.