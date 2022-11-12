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عزاء رؤوف غبور.. البابا تواضروس يُصلي القداس ويردد الأدعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- إسلام لطفي:

ردَّد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العديد من الأدعية خلال صلاة القداس في عزاء رجل الأعمال الراحل رؤوف غبور.

وصلى البابا تواضروس صلوات القداس في العزاء بحضور العديد من قيادات الكنيسة وشعبها.

وتُوفي رؤوف غبور، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعت الكنيسة رؤوف غبور، في وقت سابق قائلة: نودع إلى فردوس النعيم، رجل الأعمال رؤوف غبور، الذي رقد اليوم، بعد حياة مليئة بالعمل الإيجابي البناء، بالعطاء الإنساني النبيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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