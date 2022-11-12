شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعي.. لا صحة لزيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق، أنه لا صحة لهذه الأنباء.



لا صحة لإقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع

تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وأنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مُؤكدةً أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.