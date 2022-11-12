شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس خريفى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خفيفة على صحراء مطروح، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.