شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الرواق الأزهرى يتفقد فروعه بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر؛ أروقة القرآن الكريم فى مركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، يوم الخميس الماضي، للوقوف على المعوقات التى تواجه العملية التعليمية للأروقة، لتذليلها وتحسين أدائها، كما تم النقاش حول المقترحات والمتطلبات التى تحتاج إليها المحافظة والدارسين، بما يسهل على فروع الرواق القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد المشرف العام على الرواق الأزهري، أن الجامع الأزهر يتواصل مع الأروقة بالمحافظات بشكل مستمر لتذليل العقبات التى تواجهها أولا بأول، من أجل أن تسير العملية التعليمية وفق الخطة المقرر لها ولفروع الرواق الرئيسية بالجامع الأزهر.

ورافقه فى الزيارة الدكتور أبو الوفاء الشرقاوى مدير ادارة الرواق بمحافظة قنا، والمنسق العلمى الأستاذ وائل محمود منسق أروقة نجع حمادي، وتم الاطمئنان على سير الدراسة والالتزام بالمنهج الدراسي، والاطمئنان على حفظ الطلاب وجداول المراجعة لما سبق حفظه، فضلا عن دراسة وتذليل أى جوانب سلبية قد تعيق العملية التعليمية فى أروقة القرآن الكريم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على متابعة العمل بالأروقة و التوسع فيها على مستوى الجمهورية؛ لتنشئة أجيال تبنى الوطن وتحمل الوسطية والاعتدال والسلامة الفكرية.