شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد من "القومى للمرأة" للتوعية بقضية المياه ضمن حملة "بسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، حملته الإعلامية "بسيطة بس هتفرق على الخريطة"، حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر.

ونشر المجلس فيديو جديد للحملة للتوعية عن قضية المياه حمل العديد من الرسائل منها: المياه من الموارد الطبيعية اللي مستحيل نعيش من غيرها.. لازم نبدأ بنفسنا ونرشد استهلاكنا للمياه عشان نضمن مستقبل أفضل لأولادنا وبناتنا.. الستات أثبتوا إن التغيير ممكن وبطرق ذكية وبسيطة.

ووجه المجلس شكر خاص للفنانة نيللي كريم لدعم هذه الحملة بالأداء الصوتي وقد تم تنفيذ هذه الحملة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتزامن مع مؤتمر تغير المناخ.

وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين قاما بدعم الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتى إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ.