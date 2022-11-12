شكرا لقرائتكم خبر عن السفير وائل أبو المجد: رئيس أمريكا أكد على التزام بلاده بتنفيذ تعهدات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فعاليات مؤتمر المناخ بالأمس، قائلا: "الرئيس الأمريكي ألقى كلمة وتحدث عن الفعاليات الهامة في هذا المتلقى، وقدم وجهة نظر شاملة حول ملف التغير المناخي، وكان هناك بعض الأمور التي منعته من الحضور والمشاركة في بداية انطلاق قمة المناخ".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27": "الرئيس الأمريكي أرسل رسالة التزام بتنفيذ التعهدات الخاصة بالتغير المناخي وبالطبع كانت كلمته مرتبطة بالمبادرات وتحقيق المزيد من الاستدامة ودعم الدول النامية من خلال الأفكار والتعهدات.. والولايات المتحدة واحدة من أجل أكبر الدول التي تطلق الانبعاثات ولكنها أكدت التزامها بالمشاركة والمساهمة في توفير الدعم للدول النامية".

وتابع السفير وائل أبو المجد: "سوف يكون هناك الكثير من المبادرات في هذا الملف وسيتم الإعلان عنها من خلال وزير الخارجية سامح شكري وجون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ.. وهذا يؤكد الالتزامات الخاصة بالولايات المتحدة وهناك أطراف أخري داخل أمريكا تستجيب لطلبات الحكومة الأمريكية".