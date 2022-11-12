شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث لمترو الأنفاق.. شاهد أعمال إنشاء محطة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا لأعمال إنشاء محطة مترو إمبابة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة 3C بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتضم محطات بولاق الدكرور - جامعة الدول - وادي النيل - التوفيقية - روض الفرج - الطريق الدائري - القومية العربية - البوهي - إمبابة - السودان - الكيت كات - الزمالك - ماسبيرو - محطة ناصر.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )].

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية(بولاق الدكرور)].