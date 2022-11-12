شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نقل مصابى حادث انقلاب أتوبيس الدقهلية لمستشفى أجا المركزى والمنصورة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، في حصيلة مبدئية إصابة 6 مواطنين، ووفاة 19 آخرين، صباح اليوم السبت، إثر سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي، بمحافظة الدقهلية، مضيفة أنه وفور الإبلاغ عن الحادث، تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجاري المتابعة.

وفى نفس السايق، تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انقلاب الأتوبيس الذى سقط فى ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبى مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر عن 6 حالات إصابة و19 حالة وفاة حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر والمصابين.

وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفي، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

وتقدمت القباج بخالص التعازى لأسر الضحايا موجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

وشهد طريق ميت غمر المنصورة السريع، سقوط أتوبيس محمل بالركاب داخل المياه بترعة المنصورية أمام مركز أجا، ما أدى إلى حدوث إصابات ووفيات وجارى حصر الأعداد.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود بلاغ من مركز شرطة أجا، بسقوط أتوبيس محمل بالركاب داخل المياه أمام مركز أجا.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس محمل بـ42 راكبا فى المياه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف، والتى قامت باستخراج عدد من الركاب ما بين مصابين وضحايا، وتشير المعلومات الأولية لوصول عدد الضحايا حتى الآن إلى 13 شخصا، وما زالت عمليات الحصر للأعداد مستمرة.