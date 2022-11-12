شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر الأهم فى التاريخ.. ردود فعل قادة الولايات المتحدة بعد المشاركة فى cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت ردود الفعل الأمريكية على المشاركة فى قمة المناخ COP27 المقامة فى شرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

فى هذا الشأن، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن على حسابه على تويتر: "إن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشرى والاقتصادى والبيئى والقومى، ولكن من خلال الابتكار والتعاون، فإننى أعلم أن COP27 سيوفر عالمًا أفضل لجميع أطفالنا، وكان شرفا لى أن أشارك مرة أخرى فى هذه القمة فى هذه اللحظة المحورية".

وقال الرئيس الأمريكي، أن مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبى ‏وألمانيا، وأعلن بايدن عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر، مضيفا: ‏‏"سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل".‏

فيما، أكد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة عملت مع مصر، الدولة المضيفة لكوب27، ودول حول العالم لتعزيز الطموح المناخى خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ.

وقال بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تركز على جعل كوب27 يستجيب لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية، إذ تقع 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ فى إفريقيا.

ونرصد فيما يلى ردود فعل قادة الولايات المتحدة بعد المشاركة فى مؤتمر المناخ cop27