شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 17 محضرا لمخالفات بالأسواق ومستودعات البوتاجاز فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملة للمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بمركز ومدينة الصف والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صورة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا، وهي، تحرير محضر تصرف فى كمية من الأسطوانات المنزلى عددها 800 أسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام، و175 أسطوانة تجارية زنة 25 كيلو جراما، بالإضافة إلى تحرير محضر غلق مستودع بوتاجاز، و8 محاضر عدم إعلان عن أسعار، و4 محاضر إدارة بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

وفى سياق متصل، شنت إدارة الرقابة التجارية حملة بمدينة 6 أكتوبر؛ تم خلالها تفتيش ومتابعة بعض الأنشطة التجارية والتأكد من الأسعار، وذلك بمحطات الوقود - السوبر ماركت - البقالة الحرة).

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدة محاضر عدم وجود شهادة صحية لبعض منافذ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة.