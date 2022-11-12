شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ ندوات للطلاب والمعلمين حول ظاهرة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر قمة المناخ طوال فترة انعقاده، فضلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين في الإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، لرفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها، حفاظا على عالمنا من التأثيرات الناتجة عنها.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شارك الأسبوع الماضي، في جلسة بعنوان "معالجة العمل المناخي من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وسلطت الجلسة، والتي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة فودافون مصر، الضوء على مسابقة COP للطلاب حول العمل المناخي وإبراز الفائزين، ورفع مستوى الوعي بالفصول الرقمية.

وقال الوزير، في كلمته، إن التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم، مشيرًا إلى أن نظام التعليم في مصر يمر بحالة تحول مهم، بهدف ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح توجهًا استراتيجيًّا للدولة المصرية بكافة أجهزتها؛ سعيًا نحو بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًّا في كافة مناحي الحياة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومن بينها الخدمات التعليمية؛ من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار؛ وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع؛ مما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

واستعرض الوزير، في كلمته، جهود الوزارة للتحول الرقمي في العملية التعليمية وذلك من خلال إتاحة المنصات والقنوات التعليمية (مدرستنا 1،2،3) لمختلف المراحل الدراسية، فضًلا عن إنشاء بنية تكنولوجية قوية بالمدارس الثانوية، في ما يقرب من 2500 مدرسة، والبدء في توفير شاشات سمارت بالمدارس الإعدادية، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتعزيز التحول نحو التعليم الرقمي.

وحول توعية الطلاب بقضايا تغير المناخ، أشار الدكتور رضا حجازي إلى إعداد الوزارة خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، فضًلا عن تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.