شكرا لقرائتكم خبر عن 19 معلومة عن وضع أسئلة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وتعليمات لواضعي أسئلة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، نرصدها فى التقرير التالى:

- تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة بالمطبعة السرية.

- وضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضحا بها النوعية والشهادة.

- الالتزام بمقاس الورقة الامتحانية.

-تسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الآلى للدورين وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4، ويكون نوع الخط ( Arial) وحجم الخط 14.

- عدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أى جهاز خارجى.

- المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل ( ورق كلك - شفاف - مربعات) يجب تحرير استمارة الخامات المساعدة وتحديد نوع الاستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة.

- جميع البيانات التي يتم تدوينها في الإستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.

- ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية حيث إن مسئولية المطبعة تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي.

- كتابة الترويسة في نماذج الإجابة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الإجابة.

- توزيع الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة ( انتهت الإجابة )، ويرجى عدم الاحتفاظ بأي أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة خارج المطبعة .

- ضرورة الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية أو الخطوط ذات الظلال.

- في حالة وجود ( رسومات توضيحية ) داخل الورقة الامتحانية يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود وعدم استخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.

- ضرورة تقديم إقرار مع الامتحان موقع علية من أعضاء اللجنة يفيد بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع.

- مراعاة الاستدلال بالنموذج المرفق الطولي – العرضي، لما يتناسب مع حجم الامتحان مع مراعاة كتابة رقم المادة والاسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد 2023/2022، وعدم الاعتماد على الأدلة السابقة .

- يراعي تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافاة (113) استمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بالسيد عضو اللجنة الفنية وأن يحرر العضو الاستمارة بنفسه.

- يراعى إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى صورة البطاقة والفيزا.

- محظور إلقاء أي أوراق تخص الإمتحانات بصالات الإستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص بالإستلام .

- عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الامتحـان مـع أي شخص خـارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان .

-تنبيه كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة .