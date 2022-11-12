شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التحالف المسيحى بالنرويج يشيد بنجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إن القس جان آجى تورب، رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحى بالنرويج، أشاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالنجاح المصرى فى تنظيم مؤتمر المناخ (cop27)، حيث قال: "إنه لمن دواعى السعادة البالغة لى وأنا هنا فى أسلو بالنرويج أن أرى النجاحات الكبيرة التى تحققها مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ (cop27)" .

وأضافت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن جان آجى تورب قال: "لقد شرفت بمعرفة وزير الأوقاف المصرى الدكتور محمد مختار جمعة منذ عامين"، لافتة إلى أنه اقتبس نص المنشور الذى نشره وزير الأوقاف على صفحته الرسمية على تويتر باللغة الإنجليزية والذى جاء فيه: "إن العالم مندهش بفكر ورؤية مصر وتنظيمها لمؤتمر المناخ"، وختم بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله ويباركها.

جدير بالذكر أن القس جان آجى تورب (Jan-Aage Torp) كان من بين ضيوف المؤتمرين الدوليين الحادى والثلاثين والثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذين عقدا فى القاهرة فى مارس 2021 وسبتمبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان: "الحوار بين الأديان والثقافات" و "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلم المجتمعى والعالمي".