أخبار مصر

القوى العاملة: جولات ميدانية لمواقع عمل بالمنطقة الصناعية فى أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: جولات ميدانية لمواقع عمل بالمنطقة الصناعية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن قيام وفد من المديرية برئاسة على السيد مدير المديرية بجولات ميدانية لمواقع عمل وإنتاج للوقوف على أوضاع العمال، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج بشكل منتظم.

 

وأشار مدير المديرية إلى أن الجولات شملت زيارة إلى أحمد مصانع الأقمشة، ببنى غالب حيث يعمل بها 39 عامل، وجولة ميدانية لمقر "القرية الذكية" بأسيوط لمتابعة سير العمل بالشركات، فضلا عن زيارة لأحد الشركات، حيث يعمل المطحن بكامل طاقته الإنتاجية بمشاركة 103 عامل.

 

قال مدير المديرية، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالتواجد فى مواقع العمل لمتابعة سير العمل والانتاج والاطمئنان على أوضاع العاملين،والحفاظ على استقرار بيئة العمل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا