شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: جولات ميدانية لمواقع عمل بالمنطقة الصناعية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن قيام وفد من المديرية برئاسة على السيد مدير المديرية بجولات ميدانية لمواقع عمل وإنتاج للوقوف على أوضاع العمال، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج بشكل منتظم.

وأشار مدير المديرية إلى أن الجولات شملت زيارة إلى أحمد مصانع الأقمشة، ببنى غالب حيث يعمل بها 39 عامل، وجولة ميدانية لمقر "القرية الذكية" بأسيوط لمتابعة سير العمل بالشركات، فضلا عن زيارة لأحد الشركات، حيث يعمل المطحن بكامل طاقته الإنتاجية بمشاركة 103 عامل.

قال مدير المديرية، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالتواجد فى مواقع العمل لمتابعة سير العمل والانتاج والاطمئنان على أوضاع العاملين،والحفاظ على استقرار بيئة العمل.