وزير التنمية المحلية: مبادرة "حياة كريمة" نموذج ملهم للتنمية الشاملة

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجاً ملهماً للتنمية الشاملة التى تراعى الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية وتساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063 وأجندة المناخ العالمية، وأعرب عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع أشقائنا الأفارقة والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدتهم فى إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية فى جلسة إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، وذلك فى يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ والتى حضرتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس كولومبيا والدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ووفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وعدد من الوزراء الأفارقة بدول توجو وروندا والجابون وبوتسوانا وممثلى الجهات الدولية والشركاء الدوليين المشاركين فى الفعاليات .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفعالية الهامة التى تتناول واحدة من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى وربما فى العالم، وهى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تأتى على هامش قمة المناخ العالمى السابعة والعشرين والتى ستساهم مخرجاتها فى انقاذ الانسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافى الأخضر المنشود.



جلسة إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية

وقال "آمنة"، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى تعد مثالاً على خبرة مصر فى التعامل مع التحديات التنموية، حيث التزمت الدولة المصرية فى تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلى للبنية الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التى أدت لوجود مناطق وأقاليم تعانى من الفقر وتراجع فرص التنمية بها وعلى رأسها الريف المصرى الذى يضم نحو 4600 قرية ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصرى يشكلون 53% من سكان مصر .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصرى بالكامل على مدار التاريخ المصرى الحديث، قياساً لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافى الواسع، وإلى شمول تدخلاته التى تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتى تصل لنحو ترليون جنيه على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف فى جوهرها الى تعزيز الاستقرار المجتمعى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين فى القرى وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن فى مستوى معيشتهم .

وأضاف الوزير أنه فى ضوء التوجيه الرئاسى فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده، حيث نفذت فى المرحلة الأولى 23911 مشروع فى 1477 قرية بـ 20 محافظة بتكلفة تخطت مبلغ 300 مليار جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة وجودة خدمات البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية لما تشمله من تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الغاز الطبيعى وخطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء ورصف الطرق وتبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة و تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية، ومنشآت التضامن الاجتماعى وخدمات الاسواق ومواقف النقل الجماعى وخدمات الحماية المدنية والخدمات الامنية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تساهم فى رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع فى المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية فى توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الانتاج وزيادة الطلب على العمالة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة تتعامل مع المبادرة الرئاسية على أنها فرصة لتطوير الإدارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفى اطار يشارك فيه المواطنين بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتى ستعد نقلة جوهرية فى سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.



اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تكن لتتحول إلى واقع يجرى تنفيذه ونجنى ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التى تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجرى تنفيذها تحت الرعاية المباشرة رئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوى تغطى كافة جوانب العمل فى المبادرة .