ثمار cop27.. مصر تقود مسيرة الهيدروجين الأخضر فى أفريقيا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - بدأ التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ للحد من الانبعاثات.



مصر تقود مسيرة الهيدروجين الأخضر فى أفريقيا

ويقدم ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن أول مصنع للهيدروجين الأخضر.

1- مصر للهيدروجين الأخضر أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا.

2- من المقرر أن يشمل المصنع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجا وات تعمل عن طريق 260 ميجا وات من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.

3- تصل قدرة إنتاج المصنع إلى 15 ألف طن تقريبًا من الهيدروجين الأخضر، كمادة خام لإنتاج 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في مصنع الأمونيا.

4- استكمال دراسة الخيارات الفنية والتقنية للمراحل القادمة للمشروع للوصول إلى الطاقة الكاملة البالغة 100 ميجا وات قيد التنفيذ.

5- تم تنفيذ المشروع خلال 10 أشهر، وتم تنفيذه من خلال الشراكة بين شركة فيرتيغلوب، وأوراسكوم للإنشاءات، وصندوق مصر السيادي.

6- ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.

7- يمثل المصنع ضمن خطة الدولة لإنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتحويل منطقة قناة السويس إلى محور أخضر.